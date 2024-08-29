Selda Bağcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Beşiktaş'ta konser verecek

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(İSTANBUL) - Türk halk müziğinin usta sanatçısı Selda Bağcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda konser verecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinlikte yer alarak, bu özel günün coşkusunu vatandaşlarla yaşayacak.

Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel olarak, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan'ı ağırlayacak. Selda Bağcan, 1 Eylül Pazar akşamı en güzel şarkılarını barış, sevgi ve kardeşlik için seslendirecek.

Gecenin ilk saatlerinde DJ Lapstekin, performansını sergileyecek ve saat 21.00'de Selda Bağcan, Beşiktaşlılar ve İstanbullularla bir araya gelecek. Başkan Akpolat da konser alanında bulunarak etkinliğin coşkusuna katılacak.

Akpolat, sosyal medya hesabından etkinliği şöyle duyurdu:

"Dünya Barış Günü'nü barışın ve kardeşliğin güçlü sesi Selda Bağcan konseriyle kutluyoruz. 1 Eylül saat 21.00'de tüm komşularımızı Barbaros Meydanı'ndaki bu coşkuya davet ediyorum."

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da yine Barbaros Meydanı'nda müzisyen Mabel Matiz'in konseri ile kutlayacak.