Selde Kayıp İki Genç Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selde Kayıp İki Genç Aranıyor

Selde Kayıp İki Genç Aranıyor
21.05.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sel sonrası dereye düşen otomobilde iki kişi kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ KAYBOLDU

Hatay'ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde sel sırasında dereye düşen otomobilde 2 kişinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye giren AFAD, Sahil Güvenlik, su altı polisi ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmasında otomobile ulaşılırken, araçta bulunan Musa Paşa (20) ve Deniz Hoşgel (19) bulunamadı. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere açıklamada bulundu. Metrekareye beklenenin 7-8 katı yağış düştüğünü aktaran Vali Masatlı, şunları söyledi:

"Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 21-30 kilogram arasında beklenen yağış, maalesef 157,2 kilogram oldu. Bizim de tahmin edemediğimiz bir yağış oldu. Yağışlar 04.00 civarı azaldı. Tabii azaldıktan sonra şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda maalesef 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Bu arama kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 bin 330 personelimiz görev aldı. 882 aracımız bu çalışmalarda bulundu. Şu ana kadar da 1400 civarı ihbarımız var. Diğer taraftan bu Karaçay Nehri'nin üzerinde maalesef iki vatandaşımız da kayıp. Şu an aranmaları için çalışmalara başladık. AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri, Sahil Güvenliğin ekipleriyle beraber iz takip köpekleri, dronlar; yani teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı da aramaya başladık. Şu an itibarıyla bulmuş değiliz ama yarın sabahın çok erken saatlerinde nehrin hemen yan tarafında çeperlerini de ihtiva eden bir arama yöntemiyle aramaya devam edeceğiz. Tabii diğer taraftan şehrimizin gerek yollarıyla ilgili, gerekse altyapısıyla ilgili yer yer sorunlar oluştu. Bütün ekiplerimiz şu an itibarıyla sahada, hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir husus söz konusu değil. Bizler de vatandaşlarımızı hem bulundukları yerlerde, diğer taraftan da şehrimizin gerek ulaşım, gerekse diğer altyapıyla ilgili alanları gezerek, orada süratle yapılabilecek ne varsa tespit ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah 24 saat esası göre dünden beri çalışan ekiplerimiz, çalışmalara devam edecekler."

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde Kayıp İki Genç Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Selde Kayıp İki Genç Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.