Selde Kayıp İki Genç Aranıyor

DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ KAYBOLDU

Hatay'ın Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde sel sırasında dereye düşen otomobilde 2 kişinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye giren AFAD, Sahil Güvenlik, su altı polisi ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmasında otomobile ulaşılırken, araçta bulunan Musa Paşa (20) ve Deniz Hoşgel (19) bulunamadı. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere açıklamada bulundu. Metrekareye beklenenin 7-8 katı yağış düştüğünü aktaran Vali Masatlı, şunları söyledi:

"Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 21-30 kilogram arasında beklenen yağış, maalesef 157,2 kilogram oldu. Bizim de tahmin edemediğimiz bir yağış oldu. Yağışlar 04.00 civarı azaldı. Tabii azaldıktan sonra şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda maalesef 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Bu arama kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 bin 330 personelimiz görev aldı. 882 aracımız bu çalışmalarda bulundu. Şu ana kadar da 1400 civarı ihbarımız var. Diğer taraftan bu Karaçay Nehri'nin üzerinde maalesef iki vatandaşımız da kayıp. Şu an aranmaları için çalışmalara başladık. AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri, Sahil Güvenliğin ekipleriyle beraber iz takip köpekleri, dronlar; yani teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı da aramaya başladık. Şu an itibarıyla bulmuş değiliz ama yarın sabahın çok erken saatlerinde nehrin hemen yan tarafında çeperlerini de ihtiva eden bir arama yöntemiyle aramaya devam edeceğiz. Tabii diğer taraftan şehrimizin gerek yollarıyla ilgili, gerekse altyapısıyla ilgili yer yer sorunlar oluştu. Bütün ekiplerimiz şu an itibarıyla sahada, hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir husus söz konusu değil. Bizler de vatandaşlarımızı hem bulundukları yerlerde, diğer taraftan da şehrimizin gerek ulaşım, gerekse diğer altyapıyla ilgili alanları gezerek, orada süratle yapılabilecek ne varsa tespit ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah 24 saat esası göre dünden beri çalışan ekiplerimiz, çalışmalara devam edecekler."

