Selde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Selde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Selde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
13.02.2026 22:21
Manisa'da itfaiye ekipleri, sel sularında mahsur kalan 11 kişilik aileyi güvenli alana tahliye etti.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte etkili olan sağanağın ardından sel suları nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aileyi güvenli alana tahliye etti.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Yağış boyunca tüm birimleriyle sahada görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlara müdahale etti. Atatürk Mahallesi ova civarında bir ailenin sel suları arasında mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak mahsur kalan aileye ulaştı. Daire Başkanı Gürhan İnal yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmasına 1 iş makinesi, 1 bot ve 7 personel katıldı. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bulundukları noktada mahsur kalan 6'sı çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 11 kişi, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile üyeleri, tedbir amaçlı kontrol edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Selde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
