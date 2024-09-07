Selendi\'de Camii Lojmanında Yangın

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MANİSA'nın Selendi ilçesinde 2 katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını fark eden cami imamı Hasan Acar ve eşi Esmeray Acar, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri, 1 saatte kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa),