Selendi'den Elektrikli Araç Üretimi - Son Dakika
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Selendi'den Elektrikli Araç Üretimi

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Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri hurda malzemelerle 3 ayda elektrikli araç üretti.

18.01.2025 10:01
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Hurda parçalar elektrikli araca dönüştü

Selendili öğrenciler hurda parçalardan elektrikli araç üretti

Meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla 3 ayda elektrikli araç üretti

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesi Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci hurda malzemelerden yola çıkarak kendi imkanları ile elektrikli otomobil yaptı.

Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Danışman Öğretmen Mehmet Nadir Kavruk liderliğinde 3 ay gibi bir kısa sürede 'Altı gözlenebilen solar destekli gizli kasalı elektrikli araç' projesi kapsamında elektrikli araç üretti.

Çevreye duyarlı, çevre dostu, teknolojilerle donatılarak altında bulunan çevre dostu kayıt teknolojileri sayesinde aracın altında bir hayvan olup olmadığını tespit ederek canlı hayvanları korumak için kamera, yük atabilmek için arkaya açıp kapanabilen bölüm, Life p 04 batarya, HD görünümlü kameralar ile donatıldı. 35 kilometre hız yapabilen, şarjı ile 9 kilometre gidebilen elektrikli araç, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin teknoloji ve yenilikçi liderlik hedeflerine katkı sağlamak, öğrencilerin kariyer yolculuklarına önemli bir basamak oluşturmak gayesiyle yapıldı.

Araçla test sürüşü yapan Kaymakam Tarık Safa Kahveci, "Gerçekten mükemmel olmuş. Sizleri tebrik ediyorum. Ekip ruhu ile çalışarak böyle güzel bir eser ortaya çıkmış." dedi.

Proje Öğretmeni Mehmet Nadir Kavruk, "Bir ekip çalışmasıyla elektrikli aracımızı ürettik. Proje ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Gökhan Gümüş ise, "Bize destek olunduğunda bundan daha da iyisini yapabiliriz. Yeter ki bizlere destek olunsun bizler daha iyisini yapabiliriz seri üretime geçebiliriz. Okulumuz proje dahilinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olmak üzere katkı sağlayan İlçe Kaymakamı Tarık Safa Kahveci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman'a, oda başkanlarına, Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı olan Sanayi Esnafı Mehmet Işık'a, Sinan Atasoy'a, Emreh Ercan'a, Onur Terzi'ye, Hikmet Ateş'e, Ferhat Kılıç ve teknisyen Kemal Erim'e, Okul Aile Birliği Başkanmız Fatih Aktaş'a teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci de araç ile şehir turu atarak aracın tanıtımına destek oldu.

Selendi\'den Elektrikli Araç Üretimi
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Türkiye, Selendi, Güncel, Manisa, Eğitim, Çevre, Son Dakika

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