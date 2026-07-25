Selfie Çekerken Sulama Kanalına Düşen Kız Kurtarıldı

BATMAN'da selfie çekerken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Nazlı E. (13), çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalı kenarına giden Nazlı E., selfie yapmak isterken dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, suya düşen kız çocuğunu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nazlı E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.