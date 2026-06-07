Selime Katedrali'nde Turist Yoğunluğu - Son Dakika
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Selime Katedrali'nde Turist Yoğunluğu

Selime Katedrali\'nde Turist Yoğunluğu
07.06.2026 11:00
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Aksaray'daki Selime Katedrali, yaz mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimi yapıyorlar.

AKSARAY'da yaz mevsiminin gelmesiyle Selime Katedrali'nde turist yoğunluğu yaşanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Selime Katedralimiz, Ihlara Vadisi'nin bitiş noktası. Vadiden çıktıktan sonra bizi peri bacaları ile katedral karışlıyor. 2 katlı bir yapı olan bu yapının orta katında kervan yolu bulunuyor. Yaz mevsiminin yoğunluğu başladı" dedi.

Selime Katedrali, Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. Bölge, Türkiye'ye yaz tatiline gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çekinip doğa yürüyüşü yapıyor.

VADİDEN ÇIKINCA PERİ BACARI KARŞILIYOR

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Selime Katedralimiz, Ihlara Vadisinin bitiş noktası. Vadiden çıktıktan sonra bizi peri bacaları ile Katedral karışlıyor. 2 katlı bir yapı bu yapının orta katında kervan yolu bulunuyor. 8-9'uncu yüzyıllarda buraya kurulan pazarlarda güvenlik için gelen devleri o kervan yoluyla üst kata çıkartılardı. Aynı etapta yukarıda dinlenmek ve ibadet etmek için bir üst kata katedral inşa edilmiş. Buranın bir özelliği de dini bir merkez olması. Din adamları yetiştirilmiş ve en önemlisi ise ilk sesi ayının yapıldığı bölgedeyiz. Bölgemizin en fazla turist çeken destinasyonların içinde yer alıyor. 2025 yılında 175 bin kişiyi ağırladık. Bu dönemde yapacağımız iyileştirmelerle yine aynı rakamlara ulaşacağımıza umut ediyorum. Yakın zamanda Selime Katedralimiz çevresinde ışıklandırma hayata geçecek. Gelen turistler peri bacalara ile Katedralleri çok önemsiyor. Kapadokya bölgesindeki en büyük katedral olarak yerini alıyor. Bu bölgeye gelen turistler Ihlara Vadisini gezdikten sonra yeşiliyle Melendiz Çayı ile çok güzel bir gün geçiriyor. Tüm misafirlerimizin Aksaray'a gelince buraya uğramalarını istiyoruz. Havalar ısındı, kuş sesleri buranın görkemiyle, doğayla birleşince çok güzel görüntülerde ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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