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Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti - Son Dakika
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Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti

Edirne'de gökyüzünden beliren yılın son dolunayı, Selimiye Camii'nin görüntüsüyle birleşerek görsel bir şölen sunarken, Meriç Nehri'ndeki yakamoz da izleyenleri etkiledi. Fotoğrafçılar için değerli anlar yaşatan bu güzel görüntüler, yeni yıla sağlık ve güzelliklerle veda etme fırsatı sundu.

Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti
27.12.2023 - 23:45,  Güncelleme: 23:47
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Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti

EDİRNE - Edirne'de gökyüzünden beliren yılın son dolunayı ile Selimiye Camii'nin görüntüsü görsel şölen sundu.

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 2023 yılının son dolunayı, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ile birlikte görenleri hayran bırakacak görüntüler oluşturdu. Meriç Nehri'ndeki yakamoz ise manzarasıyla izleyenleri mest etti.

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntülerle fotoğrafçılar için değerli anlar yaşattı. Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür, "Bu gece yılın son dolunayı ile veda ettik. Yeni yılda sağlıkla güzel günler olsun gönlünüzce olsun" dedi.

Gün batımının ardından beliren dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA
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