Selimiye Camisi'nde 7.500 Kişilik İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selimiye Camisi'nde 7.500 Kişilik İftar

16.03.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de, restorasyon çalışmalarının ardından ramazan ayında ibadete açılan Selimiye Camisi meydanında, Kadir Gecesi dolayısıyla 7 bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında, Kadir Gecesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an okunmasıyla başlayan programda, akşam ezanıyla oruçlar açıldı.

Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ramazanın en güzel tarafının; binlerce insanın aynı meydanda, aynı sofrada buluşması olduğunu belirterek, "Ramazan ayı boyunca Edirne'nin dört bir yanında hemşerilerimizle iftar sofralarında buluştuk. Mahallelerde bir araya geldik, konuk olduk, aynı lokmayı paylaştık. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle, sağlık çalışanlarımızla, bu şehrin her kesimiyle ramazanın bereketini birlikte yaşadık. Çünkü ramazan bize en çok şunu hatırlatır; birlikte olmayı, aynı sofrayı, birbirinizin halini hatırını sormayı. Bu akşam da mübarek kadir gecesinde Edirne'nin kalbinde yine aynı sofradayız. Bu meydanda gördüğümüz tablo aslında Edirne'nin ruhunu gösteriyor. Bu şehir insanların yan yana yaşayabildiği bir şehir. Birbirini tanıyan, birbirine selam veren insanların şehri. Biz biliyoruz ki şehirleri güçlü yapan, yalnızca yollar ve binalar değildir. Şehirleri güçlü yapan şey; insanların kurduğu bağdır, paylaşılan lokmadır, aynı sofrada buluşabilen gönüllerdir. Bu güzel buluşmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye emekçilerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programı, semazen gösterisi ve ramazan eğlencesiyle devam etti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 23:01:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.