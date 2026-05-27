Selimiye Camisi\'nde Bayram Namazı Coşkusu

EDİRNE'de restorasyonu tamamlanan ve ramazan ayında tam kapasite ibadete açılan Selimiye Camisi'nde Kurban Bayramı namazı yoğun katılım ile kılındı.

Edirne'de Kasım 2021 yılında restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde uzun süren çalışmalar ramazan ayında sona ermişti. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, ramazan ayının ilk teravih namazı ile birlikte tam kapasite ibadete açılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bu sabah bayram namazı için vatandaşlar Selimiye'ye akın etti. Namazın ardından bayramlaşan cemaate çikolata, şeker ve kolonya ikram edildi