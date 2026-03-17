Selimiye Meydanı\'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda Kadir Gecesi özel programı düzenlendi

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlikler Kadir Gecesi özel programıyla sona erdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinlik çadırında düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramının İslam alemine huzur getirmesini diledi.

Selimiye'nin gölgesinde tüm kurumlarımızın katkılarıyla bir ay boyunca güzel etkinlikler düzenlediklerini belirten Sezer, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde bereket ve güzelliklerin olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"İnşallah buradaki faaliyetler ülkemize örnek olur' diye temenni ediyorum. Selimiye'de teravih namazını kıldık. Bütün insanların omuza omuza vermesi, ülkemiz devletimiz milletimiz ve geleceğimiz için dua etmesi kadar güzel bir şey olamaz. Allah bütün millete böyle bir an nasip etsin diye temenni ediyorum. Biz şanslı bir ilde, muhteşem bir tarihin üzerindeyiz. Bunun kıymetini ve sunmuş olduğu nimetleri biz zerremize kadar hissediyoruz."

Sezer, Selimiye Camisi'nin yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından cemaatine kavuştuğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından sonuna kadar takip ederek talimatlar verdiğini dile getiren Sezer, "Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bu işi yürüttü onlara da teşekkür ediyorum. Selimiye'nin çevresi düzenlendi, çevresindeki tarihi eserler de Edirne'mize yakışır hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de Vali Sezer'in talimatlarıyla kurdukları Ramazan Sokağı'nda dolu dolu bir program hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç Şerefli Cami Müezzini Furkan Aldemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Ender Doğan'ın "Sufi Nağmeler" konseriyle sona erdi.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.