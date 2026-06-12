Selimiye'nin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selimiye'nin restorasyonu tamamlandı

12.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Murat Kurum, Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, kente kazandırılan tesis ve projelerin de açılışı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur" dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşları selamladı.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Kurum, Edirne'ye kazandırılan yeni eserlerin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne'nin tarih boyunca akıncıların, gazilerin ve şehitlerin yurdu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kentte tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasının önemine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün tarihimizin ve inancımızın kalbi olan Edirne'mizde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur."

Kurum, tören kapsamında Edirne'ye kazandırılan tesis ve projelerin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara teslim edilen konutların anahtarlarını verdiklerini ifade etti.

Milletin desteğiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Sizler, bizlerin yanında oldukça, dualarınızı eksik etmedikçe biz de sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl içinde 455 bin konutu yaptıysak, Allah'ın izniyle bu hizmetleri yine yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selimiye'nin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn’dan Dursun Özbek’e ziyaret Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 17:18:32. #7.12#
SON DAKİKA: Selimiye'nin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.