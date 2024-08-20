Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

20.08.2024 14:10
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medya sitelerinde yer alan, 'Selin Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindi' iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci, Sosyal Medya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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