Selinay Uzuntel'den Murat Birdal'a Mektup: 'Mücadeleye Devam!'' - Son Dakika
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Selinay Uzuntel'den Murat Birdal'a Mektup: 'Mücadeleye Devam!''

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingde öğrenci temsilcisi Selinay Uzuntel, tutuklanmasının ardından Murat Birdal'a mektup gönderdi. Uzuntel, üniversitelerdeki baskılara karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, akademik özgürlüklerin önemine dikkat çekti.

05.04.2025 19:57  Güncelleme: 20:44
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(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de yapılan mitingte bir konuşma yapan ancak daha sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Selinay Uzuntel, hocası Murat Birdal'a mektup gönderdi. Uzuntel, "Üniversiteleri gerçekten akademinin, emeğin kaleleri olarak yeniden kazanana kadar mücadeleye devam!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de yapılan mitingde İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel öğrenciler adına söz almıştı.

Uzuntel, "İnsanca bir yaşamı, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurmak için kolları sıvıyoruz. Ne üniversiteye yönelik baskıya ne irademizin gasp edilmesine ne de türlü sindirme politikalarına geçit vermeyeceğiz. Bugün birçok üniversiteden arkadaşlarımızla akademik boykot kararı aldık. Ders yok, boykot var. İstanbul Üniversitesi'nden ODTÜ'ye, Dokuz Eylül'den Kocaeli'ye memleketin dört bir meydanında irademize sahip çıkıyoruz dedik. Tek adam iktidarına gençlik burada dedik. Bu düzenden alacağımız yeni bir hayat var." diye konuşmuştu. Uzuntel'in ilerleyen günlerde tutuklanan gençler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Murat Birdal, öğrencisi Selinay Uzuntel'in kendisine gönderdiği mektubu "Sınavların yaklaştığı bir dönemde, öğrencilerimizin yaşadığı hak kayıpları ve mağduriyetler büyümeden özgürlüklerine kavuşmalarını dört gözle bekliyoruz. Meslektaşımız Levent Dölek ve öğrencilerimiz serbest bırakılsın." sözleriyle paylaştı.

"Üniversiteler öğrencisi, emekçisi, akademisyeni ile üniversitedir."

Saraçhane'deki eylemlerde öğrenciler adına söz alan Uzuntel'in Silivri'den gönderdiği mektubun tamamı şu şekilde:

"İstanbul Üniversitesi'nde kıvılcımı çaktığımız ilk andan bu yana mücadelemizin yanında olan tüm akademisyenlere ama özellikle de desteğini ve dayanışma duygusunu hiç eksik etmeyen Murat Birdal hocama selamlarımı iletiyorum.

Üniversiteler öğrencisi, emekçisi, akademisyeni ile üniversitedir. Bu düzenden alacağımız yeni bir hayat var derken demokratik üniversitelerin, akademik özgürlüklerin, nitelikli eğitimin vazgeçilmez taleplerimizden olduğunu hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz.

Üniversiteleri gerçekten akademinin, emeğin kaleleri olarak yeniden kazanana kadar mücadeleye devam!"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selinay Uzuntel'den Murat Birdal'a Mektup: 'Mücadeleye Devam!'' - Son Dakika

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