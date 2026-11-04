Selman Ada'nın opera seçkileri Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seslendirildi - Son Dakika
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Selman Ada'nın opera seçkileri Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seslendirildi

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İDOB'un düzenlediği 'Ulusal Müziğimiz Selman Ada' konserinde, Ada'nın farklı dönemlerde bestelediği operalardan seçkiler Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seslendirildi. Program, bestecinin Türk opera sanatına kazandırdığı eserleri yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "Ulusal Müziğimiz Selman Ada" konserinde, Türk opera sanatının önemli bestecilerinden Selman Ada'nın eserlerinden seçilen bölümler sanatseverlerle buluştu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, besteci, orkestra şefi ve piyanist Ada'nın farklı dönemlerde bestelediği operalardan seçkiler seslendirildi.

Doğu ve Batı müzik geleneklerini kendine özgü bir anlatımla buluşturan Ada'nın eserleri, konser programında Türk opera repertuvarının çeşitliliğini ve bestecinin çok yönlü sanat anlayışını yansıttı.

Programda, "III. Ramses", "Palto", "Hamlet", "Aşk-ı Memnu", "Ali Baba & 40", "Nika", "Başka Dünya", "Mariya", "İntibah", "Cadı Avı" ve "Mürekkep Lekesi" adlı eserlerden bölümler yer aldı.

Konserde Caner Akgün, Aylin Ateş, Dilruba Bilgi, Yoel Keşap, Tuncay Kurtoğlu ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı. Sanatçılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Harika Çocuklar Yasası kapsamında Paris Ulusal Yüksek Konservatuvarına gönderilen tek kompozitör ve orkestra şefi olan Selman Ada, 20 yaşındayken yönettiği operayla "dünyanın en genç opera orkestra şefi" unvanını kazandı.

Konser, Ada'nın Türk opera sanatına kazandırdığı eserleri yeniden gündeme taşıyarak bestecinin müzikal mirasına odaklandı.

Kaynak: AA
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