Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var - Son Dakika
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Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var

Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu\'ndan haber var
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ankara'daki bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Selvi Kılıçdaroğlu'nun durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Doktorları tarafından yapılan son muayene ve değerlendirmeler sonucunda, sağlık durumunun iyiye gittiği tespit edilerek hastaneden taburcu edilmesine karar verildi.

TEDAVİ SÜRECİ EVDE SÜRECEK

Hastaneden ayrılan Selvi Kılıçdaroğlu'nun tıbbi takibi ve nekahat dönemi kendi evinde devam edecek. Evdeki dinlenme ve bakım sürecinin hekimlerin tavsiyesi ve kontrolü doğrultusunda sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci Murat Avci:
    taburcu oldu derken silivriden sanki.. 0 1 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Kılıçtaroğlu’nu sevmem ama hastalık bu Allah’tan acil şifalar diliyorum geçmiş olsun. 0 0 Yanıtla
  • Erdem Çetinkaya Erdem Çetinkaya:
    Sen herşeye salça mısın? 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    murat sen tahliye ile taburcu olmayı karıştırdın sanırım 0 0 Yanıtla
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