Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu\'ndan haber var

Ankara'daki bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Selvi Kılıçdaroğlu'nun durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Doktorları tarafından yapılan son muayene ve değerlendirmeler sonucunda, sağlık durumunun iyiye gittiği tespit edilerek hastaneden taburcu edilmesine karar verildi.

TEDAVİ SÜRECİ EVDE SÜRECEK

Hastaneden ayrılan Selvi Kılıçdaroğlu'nun tıbbi takibi ve nekahat dönemi kendi evinde devam edecek. Evdeki dinlenme ve bakım sürecinin hekimlerin tavsiyesi ve kontrolü doğrultusunda sürdürüleceği öğrenildi.