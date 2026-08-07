Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkmıştı. Bu mesajların ardından CHP, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında disiplin süreci başlatıldı.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çiçek’in “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

“PARTİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMADIĞI KANAATİNE VARILDI”

Nalbantoğlu, kararın CHP’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

TEDBİRLİ OLARAK KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Bu değerlendirme doğrultusunda Çiçek hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildiren Nalbantoğlu, “Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır” dedi.

Sürecin CHP Tüzüğü’nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğinin altını çizen Nalbantoğlu, hukukun üstünlüğü ile savunma hakkının gözetileceğini vurguladı.

“HİÇBİR DAVRANIŞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Nalbantoğlu, CHP’nin kurumsal bütünlüğünü ve örgüt disiplinini kişisel tutumların üzerinde tuttuğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Belediye Başkanı Çiçek'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında skandal Whatsapp mesajları, sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Çiçek'in sevgilisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar tepki toplamıştı.

İŞTE O ŞOK EDİCİ YAZIŞMALAR

Ortaya çıkan mesaj kayıtlarında, Başkan Çiçek'in rüşvetten elde edildiği iddia edilen paralarla sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçma planı yaptığı ve belediyedeki işleri aracılar üzerinden yürüttüğünü itiraf ettiği diyaloglar medyaya şu şekilde yansıdı:

Sevgilisi: Aşkım seni çok kıskanıyorum. Karından bile kıskanıyorum. Belediyeyi ihmal etme aşkım.

İlkay Çiçek: Benim gözüm sadece seni görüyor bebeğim. Belediyeyi nerden çıkardın?

Sevgilisi: Geleceğimiz ama aşkım. Aşkım para biriktireyim derken kendini ele verme. Çok korkuyorum boğam benim.

İlkay Çiçek: Merak etme biraz daha para biriktireyim. Yurtdışına göndereyim seni. Yurtdışında sadece sen ve ben. Merak etme bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmet Han İsmet Han:
    Yapmayın bu boğayı özgür içişleri bakanı yapacak.. 3 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ihraç nedeniyle disipline sevk edildi yazısını okuyunca bu işte bir terslik var dedim meğer yp değil chp imiş 2 1 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    eeeee bunun karısı çıktı kocama yapay zeka ile kumpas kurdular diyordu 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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