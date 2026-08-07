Çin\'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında altın rezervlerine yaklaşık 20 ton daha ekleyerek üst üste beşinci ayda da alım yaptı. Banka, gerçekleştirdiği bu hamleyle son 22 ayın en yüksek aylık altın alımına imza attı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken altın rezervlerini artırma stratejisini kararlılıkla devam ettiriyor. Banka, temmuz ayında yaptığı yaklaşık 20 tonluk dev alımla Ekim 2023'ten bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek altın alım kaydını elde etti.

REZERVER 76 MİLYON ONSUN ÜZERİNE ÇIKTI

Açıklanan resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri haziran ayındaki 75,44 milyon ons seviyesinden temmuz sonu itibarıyla 76,08 milyon onsa yükseldi. Temmuz ayında yapılan 640 bin ons (yaklaşık 20 metrik ton) altın alımı, Ekim 2023’te kaydedilen 740 bin onsluk rekor artışın ardından son 22 ayın en güçlü aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

ALIM TEMPOSU HER AY DAHA DA HIZLANIYOR

Haziran ayında rezervlerine 480 bin ons altın ekleyen PBOC'nin alım temposu mart ayından bu yana istikrarlı bir şekilde ivme kazanıyor. Mart ayında 160 bin ons altın alarak süreci başlatan Banka, takip eden her ayda alım miktarını kademeli olarak artırmayı sürdürdü.

REZERVERİN TOPLAM DEĞERİ 306 MİLYAR DOLARI AŞTI

Altın miktarındaki artış, toplam rezerv değerlerine de doğrudan yansıdı. Çin'in altın rezervlerinin toplam piyasa değeri temmuz sonu itibarıyla 306,35 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, haziran ayı sonunda 303,72 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN FİYATLARINDAKİ TOPARLANMA ETKİLİ OLDU

Piyasalarda altın fiyatları temmuz ayında sert bir yükseliş grafiği çizerek dört aydır süregelen düşüş serisine son verdi ve şubat ayından bu yana sergilediği en güçlü aylık performansa imza attı. Fiyatlardaki bu yukarı yönlü tırmanışta; ABD'de enflasyon beklentilerinin törpülenmesi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik neticesinde yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına dair beklentilerini azaltması önemli rol oynadı.