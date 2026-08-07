Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği, annesinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü ilaçlama faciasının detayları ortaya çıktı. Ev sahibi Zeynep Beyaz'ın ilaçlama şirketinin yetkilisine anahtarı teslim edip dairesine o gün hiç gelmediği ve komşularını uyarmadığı belirlendi. İlaçlamanın etkisiyle alt komşunun da zehirlendiği tespit edilirken, gözaltına alınan ev sahibi ile ilaçlama şirketi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay; Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, dairesinin ilaçlanması konusunda 'Koruma Mühendislik' isimli firmanın sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.

Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama için daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı. Ev sahibinin, ilaçlama yapılacağına dair hiçbir komşusuna bilgi vermediği ileri sürüldü.

KİMYASAL GAZ YAN DAİREYE SIZDI

Firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. Ancak ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerin yan daireye sızması sonucu tam bir aile faciası yaşandı. Anne Sevda Çanlı ile ailenin tek çocuğu olan 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, sızan zehirli gazdan etkilenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Çanlı, eşini ve oğlunu baygın vaziyette bulup zaman kaybetmeden hastaneye götürdü.

AİLENİN TEK ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan küçük Talha, hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Ancak 9 yaşındaki Talha, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALT KAT KOMŞUSU DA ZEHİRLENDİ

Anne Sevda Çanlı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, aynı apartmanda oturan alt kat komşusu Cemile Varlı da ilerleyen saatlerde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

EV SAHİBİ VE FİRMA SAHİBİ TUTUKLANDI

Yaşanan facianın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ev sahibi Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş gözaltına alındı. Firma yetkilisi Erkan emniyetteki ilk ifadesinde; daire sahibine ilaçlama süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeleri yaptıklarını ve karşılaşılabilecek riskleri anlattıklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ev sahibi Zeynep Beyaz ve firma yetkilisi Özgür Erkan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YÜREK YAKAN DETAY: O HASTANEDE DOĞAN İLK BEBEKMİŞ

Öte yandan, faciada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı ile ilgili yürekleri dağlayan bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Küçük Talha'nın, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu ve geçtiğimiz Temmuz ayında sünnet düğününün yapıldığı öğrenildi.