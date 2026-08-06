Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı

Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı
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Cezayir'in Konstantin vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin vilayetinden geçen 79 numaralı ulusal kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı

6 KİŞİ ÖLDÜ, 22 KİŞİ YARALANDI

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Cezayir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Cezayir Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    abi bizde hergün oluyor bumu hsber ysniii 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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