Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini değiştirecek Mekke Anlaşması'na imza attı. NATO'nun 5. maddesine benzetilen anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak. Türkiye'nin askeri gücü, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın bölgesel ağırlığını aynı savunma çatısında buluşturan ittifak, ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Orta Doğu'da savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde bölgesel güvenlik açısından dikkat çeken bir adım attı.

Üç ülke arasında Mekke Anlaşması olarak adlandırılan ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma, askeri tehditlere karşı üç ülkenin ortak hareket etmesini ve tarafların toprak güvenliğini sağlamasını hedefliyor.

Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise ittifak üyelerinden birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesi oldu.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇ ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILACAK

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, anlaşmanın temelini ortak savunma anlayışı oluşturuyor.

İttifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri tehditler karşısında ortak irade ortaya koyacak.

Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddesine benzetiliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ, PAKİSTAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ

Üçlü ittifak, taraf ülkelerin sahip olduğu farklı güç unsurları nedeniyle de önem taşıyor. Türkiye bölgedeki askeri kapasitesiyle, Suudi Arabistan bölgesel ve ekonomik ağırlığıyla, Pakistan ise nükleer kapasitesiyle öne çıkıyor.

Pakistan, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumunda bulunuyor. Pakistan ile Suudi Arabistan 2025 yılında da ortak bir savunma paktı duyurmuş ve bu adım uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye'nin de dahil olduğu yeni yapı, üç ülkeyi aynı ortak savunma denkleminde bir araya getiriyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

BÖLGESEL GERİLİMİN ORTASINDA GELDİ

Tarihi nitelikteki adım, Orta Doğu'daki askeri gerilimin yükseldiği bir dönemde atıldı. ABD ile İran arasındaki savaşın tırmanması Körfez ülkelerini de etkilerken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığında aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir güvenlik yapılanması oluşturulması uzun süredir konuşuluyordu. Mekke Anlaşması ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan askeri tehditlere karşı caydırıcılığı artırmayı ve üç ülkenin toprak güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

ERDOĞAN, MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak anlaşması kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Mekke'de bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

ÜÇ ÜLKE AYLARDIR GÜNDEMDEYDİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın potansiyel bir stratejik ittifak kuracağı iddiaları aylardır bölgesel diplomasinin gündeminde bulunuyordu.

Bu süreçte Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerinde bulunurken Türkiye ise Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan müzakerelerde diplomatik rol üstlendi. Mekke Anlaşması ile üç ülke arasındaki ilişkiler ortak savunmayı da kapsayan yeni bir boyuta taşındı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ortak imza gelişmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Resmi X hesabından paylaşılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Pakistan, Türkiye, Güncel, Dünya, Mekke, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sercan Gör Sercan Gör:
    hayırlı olsun köklü ve cesaret dolu bir anlaşma olursa coğrafya kaderi için çok mühim. 25 20 Yanıtla
  • Erhan Özgün Erhan Özgün:
    muhteşem olmuş ,icraatta sıkıntı olmazsa o zaman çok iyi olur 18 13 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Suudarabı ilk fırsatta bizi satmazsa :) 12 1
  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Gazzede 200 bin insan.katledildi o zaman bile boyle ittifak kurulmadi ta kii yemen suudi arabistani vurana kadar bu ittifak israile karsi degil yemene karsi kuruldu bilginiz olsun 18 7 Yanıtla
    Ahmet aydın Ahmet aydın:
    yemen ve irana karşı...haklısın kardeş 7 1
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    bu anlaşma birilerini acayip Zıplatır 3 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
Galatasaray’dan 8 isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı 14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

16:40
İlkay Çiçek’in bel altı yazışmalarına “yapay zeka“ savunması çürüdü: Yeni delil dosyada
İlkay Çiçek'in bel altı yazışmalarına "yapay zeka" savunması çürüdü: Yeni delil dosyada
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
15:05
Sıkı durun Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor
Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor
14:43
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
14:06
İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor
İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?
13:57
Galatasaray ve Trabzonspor’da oynayan Badou Ndiaye’nin yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Badou Ndiaye'nin yeni takımı şaşırttı
13:30
Trump’ın kripto serveti tehlikede
Trump'ın kripto serveti tehlikede
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
12:17
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
11:46
Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumu atandı Dernek resmen kapanıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
10:35
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:47:47. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.