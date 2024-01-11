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Şemdinli'de 18 araç kara saplandı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Şemdinli'de 18 araç kara saplandı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Yüksekova'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucunda araçlar ve içindekiler kurtarıldı, yol da yeniden trafiğe açıldı.

Şemdinli\'de 18 araç kara saplandı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
11.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:37
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Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova- Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ile içindekiler kurtarılırken, ulaşıma kapanan yol da yeniden açıldı.

Kaynak: DHA
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