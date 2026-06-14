Şemdinli'de Aile Katliamı: Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şemdinli'de Aile Katliamı: Şüpheli İntihara Kalkıştı

Şemdinli\'de Aile Katliamı: Şüpheli İntihara Kalkıştı
14.06.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman çavuş M.G, kayınpederinin evinde eşini ve 3 akrabasını öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'da görev yapan uzman çavuş M.G, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.

Evden silah seslerinin duyulması üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan M.G, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Uzman Çavuş M.G. ile eşi arasında anlaşmazlık olduğu, bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemdinli'de Aile Katliamı: Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

12:12
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:06
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Şemdinli'de Aile Katliamı: Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.