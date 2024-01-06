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Şemdinli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Şemdinli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı oynandı. Sabri Baran Özel Navşar Spor, Ventur Spor'u 3-1 yenerek birinci oldu. Kaymakam Ali Ekber Ateş, amaçlarının kurumlar arasında dayanışmayı sağlamak ve toplumu sporun içine çekmek olduğunu belirtti.

Şemdinli\'de Cumhuriyet\'in 100. yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi
06.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Şemdinli Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvasının final maçı, Sabri Baran Özel Navşar Spor ile Ventur Spor arasında oynandı.

Karşılaşmada Sabri Baran Özel Navşar Spor, Ventur Spor'u 3-1 yenerek birinci oldu.

Final maçını Kaymakam Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Ateş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Savaş Doğan ve vatandaşlar izledi.

Başarılı sporculara ödüllerini veren Ateş, amaçlarının kurumlar arasında dayanışmayı sağlamak, toplumu sporun içine çekmek, hoşça vakit geçirerek vatandaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şemdinli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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