Şemdinli\'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yufkalı köyünde meydana geldi. Köyün içinden geçen dere kenarında bulunan Osman Taş dengesini kaybederek suya düşüp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere boyunca arama yaparken, su altında da çocuğa ulaşmak için çalışma yürüttü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına Van'dan da dalgıç polislerin sevk edildiği belirtildi.
