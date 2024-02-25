Şemdinli'de minibüste 13 kilogram altın ve elektronik malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Şemdinli'de minibüste 13 kilogram altın ve elektronik malzeme ele geçirildi

Şemdinli\'de minibüste 13 kilogram altın ve elektronik malzeme ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonda, bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi. Toplam değeri 27 milyon lira olan kaçak malzemelerle ilgili olarak sürücü gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

25.02.2024 23:25
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu bir minibüste arama yapan ekipler, sürücünün üzerinde ve aracın bazı bölümlerine gizlenmiş birer kilogramlık 13 külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplam 27 milyon lira olan kaçak malzemel ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Hakkari, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şemdinli'de minibüste 13 kilogram altın ve elektronik malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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