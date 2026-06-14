Şemdinli'de Silahlı Saldırı: 4 Ölü

1) SİLAHLA KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASTI: 4 ÖLÜ (3)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi Musa Gezer tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, Şemdinli Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp otopsi işlemleri için Van'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin Şemdinli'de toprağa verileceği bildirildi.

ÖLENLERDEN BİRİ HEMŞİREYDİ

Hayatını kaybeden Gürkan Demir 'in bir yıldır Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği belirtildi.

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),