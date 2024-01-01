Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, sağlık, polis ve jandarma personelini ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, yeni yıl dolayısıyla görevi başındaki sağlık, polis ve jandarma personeli ziyaret etti.

Şemdinli Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Ateş, personelin yeni yılını kutladı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra kontrol noktaları ve karakollarda görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Ateş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ateş, ekiplere başarılar dileyerek, "Canımızın ve malımızın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.