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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, sağlık, polis ve jandarma personelini ziyaret etti - Son Dakika
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, sağlık, polis ve jandarma personelini ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Kaymakamı Ali Ekber Ateş, yeni yıl nedeniyle görevde olan sağlık, polis ve jandarma personelini ziyaret etti. Ateş, Şemdinli Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yılını kutladı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Daha sonra kontrol noktaları ve karakollarda görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Ateş, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. Ateş, güvenlik güçlerine teşekkür ederek yeni yılın ülke ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, sağlık, polis ve jandarma personelini ziyaret etti
01.01.2024 - 00:58,
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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, yeni yıl dolayısıyla görevi başındaki sağlık, polis ve jandarma personeli ziyaret etti.

Şemdinli Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Ateş, personelin yeni yılını kutladı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra kontrol noktaları ve karakollarda görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Ateş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ateş, ekiplere başarılar dileyerek, "Canımızın ve malımızın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Jandarma, Hakkari, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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