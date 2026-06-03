Semicenk, Kozan'da Kurtuluş Konseri Verdi - Son Dakika
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Semicenk, Kozan'da Kurtuluş Konseri Verdi

Semicenk, Kozan\'da Kurtuluş Konseri Verdi
03.06.2026 08:57
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Şarkıcı Semicenk, Kozan'ın kurtuluşu için düzenlenen etkinlikte sahne aldı ve hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Semicenk, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında konser verdi.

Semicenk, İsmet Atlı Şehir Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk'e hayranları eşlik etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Semincenk'e etkinliğe sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Semicenk, Kozan'da Kurtuluş Konseri Verdi - Son Dakika

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