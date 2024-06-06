Semih Kaplanoğlu, Sinemahal Film Okulu'na konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Semih Kaplanoğlu, Sinemahal Film Okulu'na konuk oldu

Semih Kaplanoğlu, Sinemahal Film Okulu\'na konuk oldu

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 'Sinemahal Film Okulu'na katıldı. Etkinlikte Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı filmler ele alındı. Kaplanoğlu, sinemayı tercih etmesinin sebebini anlattı ve yapay zekanın sinemaya etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, umutlu bir insan olduğunu belirtti.

06.06.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Sinemahal Film Okulu"na konuk oldu.

İstanbul Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirilen, sinema eleştirmeni ve yazar Enver Gülşen'in yönettiği etkinlikte, Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Herkes Kendi Evinde", "Meleğin Düşüşü", "Yumurta", "Süt", "Bal", "Buğday", "Bağlılık Aslı" ve "Bağlılık Hasan" filmleri ele alındı.

Etkinliğe katılan sinemaseverlerin sorularını cevaplayan Kaplanoğlu, her filmde yeniden doğar gibi hissettiğini belirterek, "Bazı yönetmenler edebiyattan beslenir bazıları belki başka alanlardan ama beni film yapmak için motive eden şey, her zaman sinemanın kendisi oldu." dedi.

Bir hikaye anlatmak ya da bir konuda bir şey söylemek için sinemayı tercih ettiğinin altını çizen usta yönetmen, "Yazı da yazdım, öykü ve şiir de yazdım ama hepsi aslında filmle sinemayla ilişkiyi tekrar kurmanın bir aracı gibi geldi bana." şeklinde konuştu.

"Yapay zekada gerçek bilgi hiç bir zaman olmayacak"

Kaplanoğlu, yapay zekanın sinemaya etkilerine de değinerek, "Kaygı demeyeyim ama bir tür bilinmezlik var. Bütün bu 'yapay zeka' neyi biliyor aslında? Bizim, insanlığın bütün birikimini eline almış, alacak ya da hepsini bir şekilde kapsayacak ama gelecek hakkında bir şey söyleyemeyecek. Çünkü geleceği ancak insan söyleyebilir." ifadesini kullandı.

İnsanlığın tüm bilgisinin yapay zekaya aktarılmayacağını sözlerine ekleyen Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Kesin iskonto da yaparlar yani her bilgiyi oraya koyacaklarını zannetmiyorum. Gerçek bilgi hiçbir zaman orada olmayacak ama bir şekilde o bilginin bir arada oluşu, bir toplamın içinde yer alması belki başka türlü işimize yarayacak. Sinemanın ya da sanat, gelecek açısından düşündüğümüzde insan hikayesini anlatmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek bence. O yüzden bu konuda bir umutsuzluğum yok ama şartlar değişiyor."

Semih Kaplanoğlu, Bangladeşli yönetmen bir arkadaşının, yeni filminin ilk on dakikasını kendisine izlettiğini söyleyerek, sonrasında bütçe sıkıntıları, ekonomik şartlar, gençlerle iletişim kurmanın zorlukları gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Usta yönetmen, bilginin ve düşüncenin kuruduğu, insanlığın sözünü söyleyemediği benzer dönemlerin tarih boyunca da yaşandığını dile getirerek, "Bu belki de bir ölümün yani bir medeniyet tasavvurunun aslına giderek yeryüzünden ayak çekmesi. Yerine yeni gelecek bir şey var, onu bilmiyoruz. Ben umutlu bir insanım, yani genel olarak karamsarım ama umutsuz değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Semih Kaplanoğlu, Yönetmen, Sanat, Kültür, Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semih Kaplanoğlu, Sinemahal Film Okulu'na konuk oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Semih Kaplanoğlu, Sinemahal Film Okulu'na konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement