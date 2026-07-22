Şempanze ve Bonobolar Arasındaki Hoşgörü Davranışları - Son Dakika
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Şempanze ve Bonobolar Arasındaki Hoşgörü Davranışları

22.07.2026 12:49
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Şempanze ve bonobolar, yiyecek rekabeti öncesinde dokunma ve sarılma ile hoşgörüyü artırıyor.

Bilim insanları, şempanze ve bonoboların yiyecek rekabeti gibi stresli durumlar öncesinde birbirlerine dokunma, sarılma ve öpme gibi davranışlar sergileyerek grup içi rekabeti azalttığını ve bu davranışların hoşgörüyü teşvik ettiğini belirledi.

İngiltere'deki Durham, Almanya'daki Konstanz, Hollanda'daki Utrecht ve ABD'deki New York üniversitelerinden araştırmacılar şempanze ve bonoboların çatışma ihtimalinin bulunduğu durumlar öncesindeki sosyal davranışlarını inceledi.

Araştırmacılar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Zambiya'da yarı doğal ortamda yaşayan şempanze ve bonobolar üzerinde, doğal beslenme koşullarını taklit ederek ve yer fıstığı kullanarak bir deney yaptı.

Deney sırasında maymunların yiyecek verilmeden önce birbirleriyle kurdukları fiziksel temaslar kaydedilirken, birlikte sınırlı miktardaki yiyecekle beslenme davranışları değerlendirildi.

Deneyde, bazı şempanze ve bonoboların art arda birbirine sarılarak "güvence zincirleri" oluşturduğu ve birbirleriyle dostça fiziksel temas kuranların yiyeceğe daha kolay erişip birlikte yemek yediği görüldü.

Çalışmada, şempanze ve bonoboların yiyecek rekabeti öncesinde birbirlerine dokunma, sarılma ve öpme gibi davranışlar sergileyerek grup içi rekabeti azalttığı ve birlikte beslenme konusunda daha yüksek uyum gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Dostça fiziksel temasın kısa vadede rekabeti azaltan ve hoşgörüyü teşvik eden davranışsal bir mekanizma olabileceği kaydedilen çalışmada, bu davranışların rekabet ile işbirliği arasındaki dengeyi kurmada önemli rol oynadığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şempanze ve Bonobolar Arasındaki Hoşgörü Davranışları - Son Dakika

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