Şempanzelerde Kültürel Bilgi Aktarımı - Son Dakika
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Şempanzelerde Kültürel Bilgi Aktarımı

Şempanzelerin sosyal gruplarında öğrenilen becerilerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı tespit edildi.

22.11.2024 15:48
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Şempanzelerin sosyal grupları içerisinde birbirlerinden öğrendiği farklı becerileri bir kuşaktan diğerine aktarabildiği tespit edildi.

Bilim insanları, Zürih Üniversitesi tarafından yürütülen çok disiplinli bir araştırma kapsamında, şempanzelerin alet kullanmak gibi bazı gelişmiş davranışları ile gen aktarımı arasındaki bağlantıyı bulabilmek için türün 240 mensubunu belirli bir süre gözlemledi.

Süreç boyunca toplanan veriler arasında hayvanların her birinin hangi aleti ne amaçla kullandığı ve son 15 bin yılı kapsayan genetik bağlantıları yer aldı.

Yapılan incelemelerde, şempanzelerden bazılarının, termit avlayabilmek için böceklerin yuvalarına uzun ince çubuklar soktuğu ve dişlerinin arasına sıkıştırdıkları bitki saplarını olta niyetine kullandıkları görüldü.

Araştırmacılar, gelişmiş alet kullanım becerisine sahip şempanzelerin, binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsalar bile, basit aletler kullanan veya hiç alet kullanmayanlara kıyasla aynı DNA'yı paylaşma olasılığının 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu buldu.

Şempanzelerin, alet kullanmak gibi gelişmiş davranışlarından bazılarını kuşaklar boyunca aktarabildiğini belirleyen bilim insanları, türün, bilgi aktarımı yaparken mevcut olanı daha rafine hale getirebildiğini de tespit etti.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Andrew Whiten, "Şempanzeler, kabul edildikleri yeni bir topluluğun sahip olmadığı bazı kültürel bilgilere hakimse, bunları tıpkı genlerini aktardıkları gibi aktarabilir." dedi.

Whiten, bu tür bir "kümülatif kültürün", bazı şempanze topluluklarının çok yavaş da olsa zaman içinde teknolojik olarak daha gelişmiş hale gelebilmesine olanak sağladığını söyledi.

Dişi şempanzelerin bilgi ve beceri aktarımındaki rolü

Araştırmanın başyazarı Zürih Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Bölümünden Cassandra Gunasekaram, bilgi paylaşımının farklı gruplar arasındaki sosyal etkileşimlere dayandığını kaydetti.

Eş bulabilme olasılıklarını artırmak için bulundukları yerlerden sık sık göç eden genç dişi şempanzelerin sahip oldukları kültürel birikimini de beraberlerinde götürdüklerini aktaran Gunasekaram, bu dişilerin, yeni gruplarından öğrendikleri teknikleri mevcut olanlarla birleştirebildiklerini söyledi.

Çalışmanın detaylarına "Science" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA

Zürih Üniversitesi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şempanzelerde Kültürel Bilgi Aktarımı - Son Dakika

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