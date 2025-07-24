Senatör Schiff'ten Trump'a Epstein Soruşturması Çağrısı - Son Dakika
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Senatör Schiff'ten Trump'a Epstein Soruşturması Çağrısı

24.07.2025 15:22
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Adam Schiff, Adalet Bakanı Bondi'yi Epstein davasında ifade vermesi için Senato'ya çağırdı.

ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, Başkan Donald Trump'a, adının kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini söylediği yönündeki haberler üzerine, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Senato'da ifadeye çağırdı.

Demokrat Senatör Schiff, X hesabından yayımladığı videoda, söz konusu iddialara tepki gösterdi.

Bakan Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'i, ABD Senatosu Adalet Komitesinde konuyla ilgili ifade vermeye çağıran Senatör Schiff, "Bondi ve Patel'i, bu konuda ifade vermeleri için hemen yargı komitesine getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Bakan Bondi'nin, Trump'a adının Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini bildirdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung hafta içi yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamından başka bir şey olmadığını" bildirmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senatör Schiff'ten Trump'a Epstein Soruşturması Çağrısı - Son Dakika

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