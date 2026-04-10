Sendika Başkanı ASM Arsa Satışlarına Tepki Gösterdi

10.04.2026 16:14
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 27 ilde 55 arsanın satışa çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın sağlık politikalarında ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) bulunduğu arsa ve arazilerin satışa çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Mehlepçi, bu kararın sağlık politikaları açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı başında '1000 Aile Sağlığı Merkezi yapılacak' vaadini hatırlatan Mehlepçi, yeni merkezler inşa edilmesi gerekirken mevcut ASM’lerin bulunduğu alanların satışa çıkarıldığını belirtti. Açıklamaya göre, karar kapsamında 27 ilde toplam 55 arsa satış listesine alındı ve bu alanların bir kısmında hâlihazırda ASM’ler bulunuyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunulan yerler olmadığını vurgulayan Mehlepçi, bu yapıların aynı zamanda deprem gibi afet durumlarında 'güvenli alan' olarak kritik rol üstlendiğine dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerdeki müstakil ve geniş alanlara sahip ASM’lerin, afet yönetimi açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da bazı ASM’lerin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını hatırlatan Mehlepçi, yeni alan bulunamadığı belirtilirken mevcut arsaların satışa çıkarılmasını 'planlama eksikliği' olarak değerlendirdi. Ayrıca geçmişte bu merkezler için yapılan güçlendirme harcamalarının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Mehlepçi, toplumun ihtiyacının uzak ve yüksek maliyetli şehir hastanelerinden ziyade, erişilebilir ve yaygın Aile Sağlığı Merkezleri olduğunu belirterek, satış kararlarının sağlık sistemine katkı sağlamayacağını savundu. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Mehlepçi, mevcut ASM’lerin neden satışa çıkarıldığı, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların bu süreçten nasıl etkileneceği gibi soruların yanıtlanmasını istedi.

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
