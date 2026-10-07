Sendika başkanı Öğretici, okul şiddeti için MEB\'e sendikalarla çözüm çağrısı yaptı

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın konunun tüm boyutlarıyla masaya yatırması ve vakit kaybetmeden tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmesi hayati bir zorunluluktur" dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öğretici, "Son zamanlarda okullarımızda artış gösteren şiddet olayları, maalesef her geçen gün canlarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi aramızdan almaktadır. Bu vahim tablo karşısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konunun tüm boyutlarıyla masaya yatırması ve vakit kaybetmeden tüm eğitim sendikalarıyla bir araya gelmesi hayati bir zorunluluktur. Yıllardır gerekli uyarıları yapıyor, çözüm yöntemlerini anlatıyoruz. Can güvenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan eğitim yuvalarında huzurun yeniden tesis edilmesi için, ortak akılla geliştirilecek kalıcı çözüm yolları derhal hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.