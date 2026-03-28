Sendika Genel Kurulu'nda Adalet Vurgusu

BURSA'da Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Genel Kurul öncesi konuşan genel başkan adayı Metin Öksüz, "Biz bu yola koltuk veya makam için çıkmadık. Adalet için, emeğin onuru için çıktık. Bugün burada açık ve net ilan ediyorum: Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır. Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesine girmeyecektir" dedi.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Osmangazi ilçesindeki bir otelde yapıldı. Genel Başkanlığa Metin Öksüz'ün tek aday olarak katıldığı Genel Kurula, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da konuşma yapan Metin Öksüz, "Değerli arkadaşlarım, biz bu yola makam için çıkmadık. Biz bu yola koltuk için çıkmadık. Biz bu yola hak için çıktık, adalet için çıktık, emeğin onuru için çıktık. Çünkü biliyoruz ki alın teri yerde kalıyorsa orada adalet yoktur. Emek görmezden geliniyorsa orada vicdan yoktur. ve biz buradayız; bu düzeni değiştirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YOLUMUZ NETTİR'

Sendikanın tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Öksüz, "Bugün burada açık ve net ilan ediyorum: Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır. Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesine girmeyecektir. Bu sendika sadece ve sadece üyelerinin sesi olacaktır. Bizim yolumuz nettir. Bağımsız olacağız, güçlü olacağız. Çünkü biz eğilmeyenlerin, susmayanların, mücadeleden vazgeçmeyenlerin yol arkadaşlarıyız. Biz öyle bir sendika kuruyoruz ki hiç kimsenin dışlanmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin 'ben buradayım' dediği büyük bir aile olacak. Adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin hak ettiği değeri gördüğü bir yapı kuruyoruz. Artık yeter diyoruz. Emeğin değersizleştirildiği bu düzene yeter. Çalışanın yok sayıldığı bu anlayışa yeter. Hak arayanın yalnız bırakıldığı bu sisteme yeter diyoruz" diye konuştu.

'HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Sendikal haklar için mücadele edileceğini vurgulayan Metin Öksüz, "Ekonomik haklarınız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özlük haklarımız için hem masada hem sahada olacağız. Eğitim çalışanlarının itibarını yeniden ayağa kaldıracağız. Biz sadece konuşmayacağız. Biz sadece eleştirmeyeceğiz. Biz çözüm üreteceğiz. Yol açacağız. Biz değiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir karar anındayız. ya susacağız, ya kabulleneceğiz ya da ayağa kalkacağız. Biz susanlardan olmayacağız. Biz geri duranlardan olmayacağız. Biz mücadele edenlerden olacağız. Buradan bütün eğitim çalışanlarına bir çağrı yapıyorum: Gelin, bir olalım. Birlik olalım. Güç olalım. Çünkü biliyoruz ki birlikte dünden daha güçlüyüz. Birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. ve buradan haykırıyoruz: Susanların değil, mücadele edenlerin sendikasıyız. Siyasetin değil, emeğin yanındayız. Bugün buradayız, yarın Türkiye'nin her yerinde olacağız" dedi.