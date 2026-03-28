Sendika Genel Kurulu'nda Adalet Vurgusu - Son Dakika
Sendika Genel Kurulu'nda Adalet Vurgusu

28.03.2026 14:21
Metin Öksüz, sendikanın siyasi yapılardan bağımsız olacağını ve haklar için mücadele edeceğini duyurdu.

BURSA'da Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Genel Kurul öncesi konuşan genel başkan adayı Metin Öksüz, "Biz bu yola koltuk veya makam için çıkmadık. Adalet için, emeğin onuru için çıktık. Bugün burada açık ve net ilan ediyorum: Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır. Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesine girmeyecektir" dedi.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Osmangazi ilçesindeki bir otelde yapıldı. Genel Başkanlığa Metin Öksüz'ün tek aday olarak katıldığı Genel Kurula, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da konuşma yapan Metin Öksüz, "Değerli arkadaşlarım, biz bu yola makam için çıkmadık. Biz bu yola koltuk için çıkmadık. Biz bu yola hak için çıktık, adalet için çıktık, emeğin onuru için çıktık. Çünkü biliyoruz ki alın teri yerde kalıyorsa orada adalet yoktur. Emek görmezden geliniyorsa orada vicdan yoktur. ve biz buradayız; bu düzeni değiştirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YOLUMUZ NETTİR'

Sendikanın tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Öksüz, "Bugün burada açık ve net ilan ediyorum: Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır. Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesine girmeyecektir. Bu sendika sadece ve sadece üyelerinin sesi olacaktır. Bizim yolumuz nettir. Bağımsız olacağız, güçlü olacağız. Çünkü biz eğilmeyenlerin, susmayanların, mücadeleden vazgeçmeyenlerin yol arkadaşlarıyız. Biz öyle bir sendika kuruyoruz ki hiç kimsenin dışlanmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin 'ben buradayım' dediği büyük bir aile olacak. Adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin hak ettiği değeri gördüğü bir yapı kuruyoruz. Artık yeter diyoruz. Emeğin değersizleştirildiği bu düzene yeter. Çalışanın yok sayıldığı bu anlayışa yeter. Hak arayanın yalnız bırakıldığı bu sisteme yeter diyoruz" diye konuştu.

'HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Sendikal haklar için mücadele edileceğini vurgulayan Metin Öksüz, "Ekonomik haklarınız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özlük haklarımız için hem masada hem sahada olacağız. Eğitim çalışanlarının itibarını yeniden ayağa kaldıracağız. Biz sadece konuşmayacağız. Biz sadece eleştirmeyeceğiz. Biz çözüm üreteceğiz. Yol açacağız. Biz değiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir karar anındayız. ya susacağız, ya kabulleneceğiz ya da ayağa kalkacağız. Biz susanlardan olmayacağız. Biz geri duranlardan olmayacağız. Biz mücadele edenlerden olacağız. Buradan bütün eğitim çalışanlarına bir çağrı yapıyorum: Gelin, bir olalım. Birlik olalım. Güç olalım. Çünkü biliyoruz ki birlikte dünden daha güçlüyüz. Birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. ve buradan haykırıyoruz: Susanların değil, mücadele edenlerin sendikasıyız. Siyasetin değil, emeğin yanındayız. Bugün buradayız, yarın Türkiye'nin her yerinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sendika Genel Kurulu'nda Adalet Vurgusu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:48
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
SON DAKİKA: Sendika Genel Kurulu'nda Adalet Vurgusu - Son Dakika
