Sendikacılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sendikacılar Serbest Bırakıldı

Sendikacılar Serbest Bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu adli kontrolle serbest kaldı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı.

Sendikacılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendikacılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır’da verdi: Türkiye’nin en büyüğü hizmete açılacak Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi: Türkiye'nin en büyüğü hizmete açılacak
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
Trump, Umman’ın ardından bu kez Güney Kore’yi hedef aldı: Kim Jong-un’dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var Trump, Umman'ın ardından bu kez Güney Kore'yi hedef aldı: Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

19:13
Gazeteci Nurettin Soydan’dan Ece Erken’e “Dedikoducu dede“ cevabı
Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı
18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 19:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sendikacılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.