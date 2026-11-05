Sendikalar Paris'ten Elbit Systems'e askeri kargo sevkiyatını durdurmak istiyor - Son Dakika
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Sendikalar Paris'ten Elbit Systems'e askeri kargo sevkiyatını durdurmak istiyor

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Fransa'da sendikalar ve Filistin destekçisi dernekler, Paris'teki Roissy-Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Elbit Systems'e yapılacak askeri kargo sevkiyatının durdurulmasını istedi. Sendikalar, ekipmanların bugün El Al'a ait LY324 seferli uçakla gönderileceğini duyurdu.

Fransa'da bazı sendikalar ve Filistin destekçisi dernekler, başkent Paris'teki havalimanından İsrailli silah şirketine gönderilmesi planlanan askeri kargonun durdurulmasını istedi.

L'Humanite gazetesinin haberine göre, Filistin'e destek veren Urgence Paletine ve Palestinian Youth dernekleri ile havalimanı sendikaları, başkent Paris'teki Roissy- Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İsrailli silah şirketi Elbit Systems'e yapılacak yeni bir askeri ekipman sevkiyatına karşı harekete geçti.

Askeri havacılıkta kullanılan ekipmanların bugün İsrail havayolu şirketi El Al'a ait "LY324" sefer sayılı uçakla gönderileceğini duyuran sendikalar, bu ülkeye silah ve askeri ekipman sevkiyatlarının durdurulması çağrısı yaptı.

Sendikalar, böylesi bir sevkiyatın Fransa'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirterek, İsrail'in soykırımına ortaklık edilmemesini istedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa, soykırıma ortaklık ediyor." ifadesini kullandı.

Sendika ve derneklerin bu konudaki seferberliğini takdir eden Portes, sevkiyatın yapılacağı "utanç uçağının" indirilmesi gerektiğini belirtti.

İsrailli silah şirketine askeri kargo sevkiyatı daha önce de gündeme gelmişti

Paris'ten uçakla İsrailli silah şirketi Elbit Systems'e askeri kargo sevkiyatı, ekimde de gündeme gelmişti.

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), Fransız dernekler NIDAL ve Cumhuriyetçi Etik Güvenlik Eylemi (ASER) 10 Ekim'de Paris İdari Mahkemesine başvurarak, içinde askeri araçlarda kullanılan ekipmanların bulunduğu kargonun sevkiyatını durdurmasını talep etmişti.

Dernekler, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT), bir soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçları söz konusu olduğunda bir ülkeye askeri sevkiyat yapılmasını yasakladığını hatırlatarak, Fransız hükümetinin bu sevkiyattaki sorumluluğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA
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