Senegal Afrika Uluslar Kupası\'nda Fildişi Sahili\'ne mağlup olarak turnuvaya veda etti

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne mağlup olarak turnuvaya veda etmesi başkent Dakar'da üzüntüyle karşılandı.

Futbol severler, Senegal-Fildişi Sahili karşılaşmasını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı yakınındaki meydanda kurulan dev ekrandan izledi.

Fildişi Sahili'nin seri penaltılarla Senegal'i 5-4 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Senegalli taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.

Taraftarlar, Senegal'in turnuvaya veda etmesinin ardından hızlıca meydanı boşalttı.