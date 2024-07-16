Senegal'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Senegal'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

16.07.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'in başkenti Dakar'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle organize edilen programa, Büyükelçi Nur Sağman, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Türk kurumlarının temsilcileri ve Senegal'deki Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Faruk Uslu, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Büyükelçi Sağman, buradaki konuşmasında, darbe girişiminin arka planına ilişkin bilgi vererek, 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen terör örgütü FETÖ tehlikesine karşı daima müteyakkız olmak gerektiğini vurguladı.

Sağman, darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, birlik ve beraberliği korumanın önemine işaret etti.

Türkiye-Senegal İş Konseyi ve Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf da darbe girişimi gecesi bir Senegalli olarak yaşadıklarını anlattı.

Diouf, Türkçe yaptığı konuşmasında, "O gece Türkiye'de değildim, okulu bitirip Senegal'e dönmüştüm ama kalbimiz Türkiye'deydi. 'Darbe girişimi bastırıldı' haberini alana kadar hiçbirimiz uyuyamadık. Türk bir arkadaşım beni aradı, 'Momar hakkını helal et, uçaklar çok alçaktan uçuyor bu gecenin sonu ne olur bilmiyoruz.' dedi. O konuşmamızı hiç unutamıyorum." ifadesini kullandı.

Darbe girişimine ilişkin 2 filmin gösterildiği program, Anadolu Ajansı muhabirlerinin, darbe girişimi ve sonrasında çektiği karelerden oluşan fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement