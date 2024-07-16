Senegal'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi

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Senegal'in başkenti Dakar'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle organize edilen programa, Büyükelçi Nur Sağman, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Türk kurumlarının temsilcileri ve Senegal'deki Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Faruk Uslu, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Büyükelçi Sağman, buradaki konuşmasında, darbe girişiminin arka planına ilişkin bilgi vererek, 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen terör örgütü FETÖ tehlikesine karşı daima müteyakkız olmak gerektiğini vurguladı.

Sağman, darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, birlik ve beraberliği korumanın önemine işaret etti.

Türkiye-Senegal İş Konseyi ve Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf da darbe girişimi gecesi bir Senegalli olarak yaşadıklarını anlattı.

Diouf, Türkçe yaptığı konuşmasında, "O gece Türkiye'de değildim, okulu bitirip Senegal'e dönmüştüm ama kalbimiz Türkiye'deydi. 'Darbe girişimi bastırıldı' haberini alana kadar hiçbirimiz uyuyamadık. Türk bir arkadaşım beni aradı, 'Momar hakkını helal et, uçaklar çok alçaktan uçuyor bu gecenin sonu ne olur bilmiyoruz.' dedi. O konuşmamızı hiç unutamıyorum." ifadesini kullandı.

Darbe girişimine ilişkin 2 filmin gösterildiği program, Anadolu Ajansı muhabirlerinin, darbe girişimi ve sonrasında çektiği karelerden oluşan fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.