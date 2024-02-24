Senegal'de Cumhurbaşkanı Sall'i destekleyenler sokaklara çıktı - Son Dakika
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Senegal'de Cumhurbaşkanı Sall'i destekleyenler sokaklara çıktı

Senegal\'de Cumhurbaşkanı Sall\'i destekleyenler sokaklara çıktı

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelemesi nedeniyle eleştirilmesi üzerine, Sall'i destekleyenler Dakar'da gösteri düzenledi. Gösteride, Sall'in fotoğrafları ve teşekkür mesajları taşındı. Seçime 3 hafta kala gelen erteleme kararı, başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olaylarına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

24.02.2024 23:31
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Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediği için eleştirilen Cumhurbaşkanı Macky Sall'in taraftarları sokağa çıktı.

Cumhurbaşkanı seçimine 3 hafta kala erteleme kararı aldığı için sivil toplum ve muhalefetin sert eleştirilerine hedef olan Cumhurbaşkanı Sall'i destekleyenler, başkent Dakar'da gösteri düzenledi.

Liberte 6 semtinde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Sall'in fotoğraflarının yanı sıra "Cumhurbaşkanımı seviyorum", "Teşekkürler Macky" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteri olaysız sona erdi.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.

Muhalefetten ulusal diyalog çağrısına ret

Anayasa Konseyi kararına göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 22 Şubat'ta ulusal basına verdiği mülakatta, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.

Sall'in bu açıklamaları tepki çekmiş ve 19 cumhurbaşkanı adayından 16'sı ulusal diyalog toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Senegal, Politika, Güncel, Son Dakika

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