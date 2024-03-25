Senegal\'de muhalif liderin yerine aday olan Bassirou Diomaye Faye\'in destekçileri galibiyet kutlaması yaptı

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımı devam ederken, muhalif lider Ousmane Sonko yerine yarışa giren Bassirou Diomaye Faye'in destekçileri galibiyet kutlaması yaptı.
Cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımı devam etse de Faye taraftarları, adaylarının ilk turda oyların yüzde 50'den fazlasını aldığı iddiasıyla başkent Dakar'da sokaklara döküldü.
Faye destekçileri, başkentin çeşitli noktalarında uzun kortejler oluşturdu, danslar eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.
Öte yandan bazı cumhurbaşkanı adayları da sosyal medyadan Faye'i tebrik etti.
Adaylardan Anta Babacar Ngom, Mamadou Lamine Diallo, Dethie Fall, Papa Djibril Fall'ın yanı sıra Macky Sall hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan cumhurbaşkanı adayı Aly Ngouille Ndiaye de tebrik mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Basına yansıyan ilk sonuçlara göre, Faye oyların yüzde 57'sini, en yakın rakibi hükümetin cumhurbaşkanı adayı eski başbakan Amadou Ba ise oyların yüzde 31'ini aldı.
Ulusal Seçim Komisyonunun resmi olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.
Seçime 10 gün kala hapisten çıkmıştı
Muhalif lider Ousmane Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış ve "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.
O tarihten 14 Mart'a kadar tutukluluk hali devam eden Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.
Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.
Faye de 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmış ve 14 Mart'ta Sonko ile genel siyasi aftan yararlanarak hapisten çıkmıştı.
Ertesi gün geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyen ikili, hedeflerinin ilk turda sandıktan zaferle çıkmak olduğunu söylemişti.
Aday gösterildiğinde tutuklu olan 44 yaşındaki Faye de ilk kez o basın toplantısında kameralar karşısına geçmişti.
İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti
Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.
"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.
Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.
Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.
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