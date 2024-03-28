Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimini Bassirou Diomaye Faye Kazandı

Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, Bassirou Diomaye Faye oyların yüzde 54,2'sini alarak ilk turdaki zaferini kesinleştirdi.
Ulusal Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, yüzde 54,2'lik oy oranıyla ilk sıraya yerleşen Bassirou Diomaye Faye'ı, oyların yüzde 35,7'sini alan hükümet koalisyonunun adayı Amadou Ba izledi.
Üçüncü sıraya oyların yüzde 2,8'sini alan Birlik ve Beraberlik Partisinin (PUR) adayı Aliou Mamadou Dia, dördüncü sıraya yüzde 1,5 ile eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall yerleşti.
Toplamda 19 adayın yarıştığı seçimde, geriye kalan adaylar ise yüzde 1'lik oy oranına ulaşamadı.
Seçime katılım da yüzde 61,3 olarak belirlendi.
Kesin sonuçların, hafta sonundan önce açıklanması bekleniyor.
Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, ilklere imza attı
Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.
Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala, siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.
Hiçbir siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda sandıktan zaferle çıkmıştı.
44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu.
Faye aynı zamanda, Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak da tarihe geçti.
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