Senegal\'de Cumhurbaşkanı Seçiminin Ertelenmesini Protesto Eden Gösterilerde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 1 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kentindeki gösterilerde Alpha Yero Tounkara isimli üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Tounkara'nın Gaston Berger Üniversitesinde hayatını kaybettiği ve güvenlik güçlerinin üniversiteye müdahale etmediği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için dün ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Başkent Dakar'da birçok cadde ve sokak savaş alanına dönmüş, ana yolların bir kısmı, hem göstericilerin hem polisin kurduğu barikatlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ü "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli ortak bir kolektif kurarak eylem çağrısı yapmıştı.