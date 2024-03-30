Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçiminin Kesin Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçiminin Kesin Sonuçları Açıklandı

Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları açıklandı. Bassirou Diomaye Faye, oyların yüzde 54,2'sini alarak Senegal'in yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Faye'ı, oyların yüzde 35,7'sini alan hükümet koalisyonunun adayı Amadou Ba takip etti. Seçime katılım oranı yüzde 61,3 olarak belirlendi. 2 Nisan'da yapılacak törenle görevi mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'den devralacak Faye, yemin ederek göreve başlayacak.

30.03.2024 00:29  Güncelleme: 00:30
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Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları açıklandı.

Anayasa Konseyi'nin açıkladığı kesin sonuçlara göre, Bassirou Diomaye Faye, oyların yüzde 54,2'sini alarak Senegal'in yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Faye'ı, oyların yüzde 35,7'sini alan hükümet koalisyonunun adayı Amadou Ba takip etti. Üçüncü aday oyların yüzde 2,8'sini alan Birlik ve Beraberlik Partisinin (PUR) adayı Aliou Mamadou Dia, dördüncü ise yüzde 1,5 ile eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall oldu.

Toplamda 19 adayın yarıştığı seçimde, geriye kalan adaylar ise yüzde 1'lik oy oranına ulaşamadı.

Seçime katılım oranı da yüzde 61,3 olarak belirlendi.

2 Nisan'da yapılacak törenle görevi mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'den devralacak Faye, yemin ederek göreve başlayacak.

Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, ilklere imza attı

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.

Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala, siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.

Hiçbir siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda sandıktan zaferle çıkmıştı.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu.

Faye aynı zamanda, Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak da tarihe geçti.

Kaynak: AA

Senegal, Hükümet, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

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