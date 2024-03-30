Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçiminin Kesin Sonuçları Açıklandı

Google Şifre Yöneticisi, telefonunuzdaki şifreleri doğrudan veri tabanına geçirebilecek

Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte telefonunuzda bulunan şifreleri direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcı deneyiminde iyileşme bekleniyor ve uygulamanın rakiplerine oranla daha tercih edilir hale gelmesi bekleniyor. Google Şifre Yöneticisi, ücretsiz ve Google ekosistemine tam uyumlu olduğu için Android kullanıcıları için en uygun çözüm olarak görünüyor. Şifre entegre etme özelliği masaüstü cihazlarda da stabil çalışıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google'ın şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette öne geçmesi bekleniyor.