Senegal'de göçmen teknesi kazasında ölenlerin sayısı 39'a, kurtulan sayısı 1'e ulaştı - Son Dakika
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Senegal'de göçmen teknesi kazasında ölenlerin sayısı 39'a, kurtulan sayısı 1'e ulaştı

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Senegal\'de göçmen teknesi kazasında ölenlerin sayısı 39\'a, kurtulan sayısı 1\'e ulaştı
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Senegal'in kuzeyindeki Louga bölgesinin Lompoul açıklarında göçmen teknesi kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi; yalnızca bir kişi sağ kurtuldu. Arama çalışmaları 3 gündür sürerken, denizden çıkarılan 39 kişiden 24'ünün kimliği belirlendi, cenazeleri ailelerine verildi.

DAKAR, 10 Kasım (Xinhua) -- Senegal'in kuzeyindeki Louga bölgesinin Lompoul açıklarında meydana gelen göçmen teknesi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, şu ana kadar yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.

Kurtarma ekiplerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 25 kilometrelik kıyı şeridinde yürütülen arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Bölgeye ulaşımın güç olması ve deniz akıntılarının cansız bedenleri güneye sürüklemesi ise çalışmaları zorlaştırıyor.

Denizden çıkarılan 39 kişinin 24'ünün kimliği tespit edilerek cenazeleri ailelerine teslim edilirken, 11 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse, pazartesi günü kaza bölgesini ziyaret ederek cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümet adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cisse, ailelere devlet desteği sağlanacağını belirterek kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarının sürdürülmesi, komşu ülkelerle işbirliğinin artırılması ve göçmen kaçakçılığını organize eden suç şebekelerine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Faye, "Kayıp kişileri bulmak, kurtulanları tedavi etmek ve aileleri desteklemek için devletin tüm yetkili kurumları ve kaynakları seferber edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, düzensiz göç girişimlerini organize edenlerle mücadelenin sürdürüleceğini ve gençler için ülke içinde fırsatlar oluşturulacağını belirtti.

Yerel basına göre, düzensiz göçmenleri taşıyan ahşap teknede kaç kişinin bulunduğu ve kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: Xinhua
İnsan HaklarıGüvenlikSenegalGöçmenGüncelDünyaSon Dakika

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