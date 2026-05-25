Senegal'de Meclis Başkanı Ndiaye İstifa Etti

25.05.2026 02:30
Başbakan Sonko'nun görevden alınmasının ardından Meclis Başkanı El Malick Ndiaye istifa etti.

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko'nun görevden alınmasından sonra Meclis Başkanı El Malick Ndiaye istifa ettiğini duyurdu.

Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluluk ve devlet bilinciyle aldığı karar doğrultusunda meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Olağanüstü toplanan Meclis Bürosu, Ndiaye'nin istifasını kabul ederken, görevden alınan Sonko'nun milletvekilliğine iade talebini de onayladı.

Ndiaye'nin istifa kararı sonrası meclisin 26 Mayıs'ta yeni meclis başkanını seçmek için toplanacağı da duyuruldu.

Ndiaye'nin istifası, Başbakan Sonko'nun görevden alınmasından 48 saat sonra gerçekleşti.

Faye-Sonko ittifakının sonu

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 22 Mayıs'ta, Sonko'yu başbakanlık görevinden almıştı.

İktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi'nden (PASTEF) çıkan ve yakın arkadaş olan Faye ve Sonko arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Sonko, muhalif bir lider olduğu dönemde, dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş ve yerine en yakın arkadaşı Faye'yi aday göstermişti.

Sonko'nun destekçileri, kamuoyu tarafından pek tanınmayan, arka planda bir isim olan Faye'nin etrafında birleşerek onu Mart 2024'te düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımıştı.

Faye de Sonko'yu başbakan olarak atamış ancak iki yakın dostun arasında geçen sene ayyuka çıkan fikir ayrılıkları giderek derinleşmeye devam etmişti.

Sonko yeni meclis başkanı olabilir

Sonko'ya yakınlığıyla bilinen Ndiaye'nin, Sonko'nun meclis başkanı seçilebilmesi için görevinden istifa ettiği tahmin ediliyor.

Bu senaryoya göre, mecliste 165 sandalyenin 130'unu elinde bulunduran Sonko liderliğindeki PASTEF'in Sonko'yu 26 Mayıs'taki oturumda meclis başkanı seçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Senegal'in protokol sıralamasında meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığından sonra devletin ikinci en yüksek makamı olarak yer alıyor.

Bu durum, başbakanlık koltuğunu yeni kaybeden Sonko için söz konusu makamı son derece stratejik kılıyor.

Kaynak: AA

