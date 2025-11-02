Senegal'de Rift Vadisi Ateşi Salgını: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi - Son Dakika
Senegal'de Rift Vadisi Ateşi Salgını: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Senegal\'de Rift Vadisi Ateşi Salgını: Ölü Sayısı 29\'a Yükseldi
02.11.2025 21:16
Senegal'de Rift Vadisi Ateşi salgınında ölü sayısı 29'a ulaştı, 381 vakadan 312'si iyileşti.

Senegal'de eylül sonunda görülmeye başlayan Rift Vadisi Ateşi salgınının bilançosu ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığının en son paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar tespit edilen 381 vakadan 312'si iyileşti.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık açıklamasında 381 vakadan 29'unun ise yaşamını yitirdiği açıklandı.Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 Ekim'de 25 olarak duyurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

İlk kez 21 Eylül'de Saint-Louis bölgesinde görülen Rift Vadisi Ateşi, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı arasında hızla yayılmıştı.

Adını, ilk kez tespit edildiği Afrika'nın doğusundaki Büyük Rift Vadisi'nden alan virüs, 1931'de Rift Vadisi'nin Kenya'ya uzanan bölgesinde sığırlar arasında ortaya çıkmıştı.

BELİRTİLERİ YÜKSEK ATEŞ VE KAS AĞRISI

Rift Vadisi Ateşi, başta sivrisinekler aracılığıyla olmak üzere enfekte hayvanların kanı, dokusu veya sıvılarıyla doğrudan temasla insanlara bulaşabiliyor. Hastalık, çoğu vakada yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle seyretse de bazı vakalarda karaciğer yetmezliği, göz veya beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Rift Vadisi Ateşi, özellikle yağış dönemlerinde sivrisinek popülasyonunun arttığı Afrika kıtasının çeşitli noktalarında zaman zaman yeniden ortaya çıkıyor.

Hayvancılıkla uğraşan topluluklar ve tarımsal üretim bölgeleri, virüsün yayılımı açısından en riskli alanlar arasında yer alıyor. Zoonotik bir hastalık olan Rift Vadisi Ateşi, hayvanlardan insanlara geçse de insandan insana yayılım göstermiyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de Rift Vadisi Ateşi Salgını: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi - Son Dakika

