Senegal'de tutuklu muhalif lider Sonko ve cumhurbaşkanı adayı Diomaye serbest kalabilir

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Senegal'de tutuklu muhalif lider Ousmane Sonko ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Bassirou Diomaye, her an serbest kalabilir.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, meclisten geçerek yasalaşan genel siyasi af sayesinde, Sonko'nun Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet iptal edildi.

İptal sayesinde Sonko'nun adli sicil kaydı temize çıktı ve mahkumiyet nedeniyle kaybettiği seçilme hakkına da tekrar kavuştu.

Aynı şekilde Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanan ve 2023'ten bu yana tutukluluk hali devam eden Diomaye da yasadan yararlanacak.

Muhalif lider Sonko ve cumhurbaşkanı adayı Diomaye'ın, tutuklu bulundukları Dakar'daki Cap Manuel Cezaevinden her an çıkabileceği belirtiliyor.

Diomaye'ın serbest kalması durumunda 24 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçim kampanyasını bizzat yürütmesi bekleniyor.

Sonko aday olamayınca sağ kolunu aday gösterdi

Kapatılan PASTEF partisi lideri Sonko, 2021'den bu yana cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirtse de geçen yıl Turizm Bakanı Niang'ın açtığı davada aldığı mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkını kaybetmişti.

Kendisi aday olamayan Sonko, sağ kollarından birisi olan Bassirou Diomaye'ı aday göstermişti.

Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Diomaye'ın adaylığı Anayasa Konseyi tarafından da onaylanmıştı.

Diomaye'ın tutukluluk hali devam ederken, destekçileri onun yerine seçim kampanyasına başlamıştı.