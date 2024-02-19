Senegal\'de tutuklu muhalif liderin suçlamalarıyla başlayan sokak olaylarında 400\'den fazla tutuklu serbest kaldı

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Senegal'de tutuklu muhalif lider Ousmane Sonko'nun tecavüzle suçlanmasıyla başlayan ve akabinde devam eden sokak olaylarında cezaevine giren 400'den fazla tutuklu serbest kaldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini 3 hafta kala ertelemesiyle yükselen tansiyon, siyasi tutukluların serbest kalma süreciyle yumuşamaya başladı.

Sonko'nun tecavüzle suçlanmasıyla Mart 2021'de patlak veren sokak olaylarında ve yine Sonko bağlantılı ve Sall karşıtı gösterilerde tutuklananlar, 15 Şubat'tan bu yana peyderpey tahliye ediliyor.

Aralarında sivil toplum örgütü liderleri, Sonko'nun kapatılan partisi PASTEF üyeleri, öğrenciler, Dakar'daki Parcelles Assainies Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 400'den fazla tutuklu son 3 günde hakim karşısına çıkmadan serbest kaldı.

Yerel kaynaklara göre, yaklaşık 1000 siyasi tutuklunun daha tahliye edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta seçimi ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Sall'in yaklaşık 8 aydır tutuklu Sonko'yu da bu kapsamda affederek serbest bırakabileceği iddia edilmiş ancak bu hükümet tarafından yalanlanmıştı.

Anayasa Konseyi Sall'in kararını iptal etti

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta, Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçimine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.

Siyasi tutukluların serbest kalma süreci ise Anayasa Konseyinin kararından bir gün önce başlamıştı.

Yeni tarih henüz bilinmese de Konsey kararına göre, seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden yapılması gerekiyor.